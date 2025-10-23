Diyarbakır'da feci kaza! Otomobil tırın altına girdi

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. 14 TD 1269 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. Kaza nedeni ile otomobil tırın altına girerken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.