Diyarbakır'da feci kaza: Otomobil şarampole devrildi! 1 ölü 1 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Karpuzlu Mahallesi Yukarı Gedicik Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan iki kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yapılan kontrollerde yolculardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

CENAZE MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi hastane morguna götürülürken, yaralı tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

