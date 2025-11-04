Diyarbakır’da dehşet: Silahlı kavgada 2 ölü 2 yaralı

KASAPTA KANLI KAVGA

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkanda bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.