Diyarbakır’da dehşet: Silahlı kavgada 2 ölü 2 yaralı

Diyarbakır'da dehşet: Silahlı kavgada 2 ölü 2 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

KASAPTA KANLI KAVGA
Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkanda bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için morga götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

