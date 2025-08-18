Diyarbakır’da dehşet: Eşine kurşun yağdırıp intihara kalkıştı

SOKAK ORTASINDA SİLAH SESLERİ

Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen çift arasında tartışma çıktı.

KAÇMAK İSTEDİ, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Tartışma sırasında eşinden kaçmak isteyen kadın, sokakta durdurduğu taksiye binmeye çalıştı. Ancak kadının peşinden gelen eşi, yanında taşıdığı tabancayla peş peşe ateş etti. Kadın kurşunların hedefi olurken, taksi şoförü de seken mermilerle yaralandı.

SALDIRGAN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Şahıs, daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DURUMLARI AĞIR

Yaralanan kadın, taksi şoförü ve saldırgan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Çiftin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından kadının yakınları bölgeye gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.