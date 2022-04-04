RAMAZAN İMSAKİYE
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Diyarbakır’da bir şahsı taciz iddiasıyla darp edip bıçaklayarak öldürdüler

Diyarbakır’da bir şahsı taciz iddiasıyla darp edip bıçaklayarak öldürdüler
04.04.2022 16:28

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Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde Ergün Arslan isimli bir kişi taciz iddiasıyla bir grup tarafından darp edildi, daha sonra 2 bıçak darbesi ile hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saat 17.20 civarında Diyarbakır’ın Sur ilçesi Küçükakar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Ergün Arslan, bir gurup tarafından kovalanarak iki sokak boyunca darp edildi. Kısa süre sonra sırtından ve sol koltuk altından bıçaklanan Ergün Arslan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilinci kapalı olan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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