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Diyarbakır'da bir motosiklet dükkanı alev alev yandı! O anlar cep telefonu kamerasında

Diyarbakır'da bir motosiklet dükkanı alev alev yandı! O anlar cep telefonu kamerasında
07.06.2023 19:06

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Diyarbakır’da bir motosiklet dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Cayır cayır yanan dükkan cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay, 16.30 sıralarında merkez Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ Bulvarında bir motosiklet dükkanında meydana geldi. Bina altındaki dükkanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede dükkanı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın bölgede büyük bir paniğe sebep olurken, ekipler tarafından yangını söndürme müdahalesi başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, alevlere teslim olan dükkanın yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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