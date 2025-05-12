Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Giriş Tarihi: 12.05.2025 21:55:13

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırı bir can aldı. Edinilen bilgilere göre, İ.H.T. (47) ile Nurettin Tekdemir (55) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle İ.H.T., yanında taşıdığı bıçakla Tekdemir'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tekdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nurettin Tekdemir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli İ.H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.