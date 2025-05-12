PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 1 ölü
Haberler Yaşam Videoları

Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Giriş Tarihi: 12.05.2025 21:55:13

Ergani’de çıkan tartışmada 55 yaşındaki Nurettin Tekdemir’i bıçaklayarak öldüren İ.H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırı bir can aldı. Edinilen bilgilere göre, İ.H.T. (47) ile Nurettin Tekdemir (55) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle İ.H.T., yanında taşıdığı bıçakla Tekdemir'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tekdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nurettin Tekdemir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli İ.H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Avcılar’da trafik kazası: Otomobil yolcu otobüsüne çarptı
12.05.2025Pazartesi
Alanya’da silahlı kavga: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
12.05.2025Pazartesi
Amasya’da tır kazası: Refüjü aşarak karşı şeride geçti! 1 yaralı
12.05.2025Pazartesi
Ankara’da trafik kazası: Otomobil park halindeki tıra çarptı! 1 yaralı
12.05.2025Pazartesi
Uşak'ta kuyumcuya silahlı saldırı: 19 yaşındaki genç iki kişiyi yaraladı!
12.05.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Ankara Gölbaşı’nda feci motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti 00:47
Gölbaşı'nda motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü!
12.05.2025Pazartesi
PKK’yı lağveden kongreden özel görüntüler! 00:42
İşte PKK'yı lağveden kongre!
12.05.2025Pazartesi
Masadaki beyaz bilmece | Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Avrupa basını çalkalandı! Rusya’dan dikkat çeken açıklama: Avrupa’nın kaderi bağımlıların elinde 01:31
Avrupa basını çalkalandı! Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı?
11.05.2025Pazar
Ankara’da korkunç kaza kamerada: 1 ölü 00:32
Korkunç kaza kamerada: 1 ölü
11.05.2025Pazar
CANLI YAYIN