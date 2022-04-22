RAMAZAN İMSAKİYE
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Diyarbakır’da baba ve oğlu silahlı saldırı sonucu yaralandı

Diyarbakır’da baba ve oğlu silahlı saldırı sonucu yaralandı
22.04.2022 09:21

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir tekel bayisinde bir grup arasında çıkan tartışmada baba ve oğlu silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay, Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi 399. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tekel bayisi içinde oturan iş yeri sahibi Veysi D., oğlu Mehmet Can D. ve başka kişilerin de olduğu grup arasında henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle iş yerinden çıkan şüpheli veya şüpheliler, baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Vatandaşların silah sesleri duymasıyla 112 komuta merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Yaralılardan Mehmet Can D’nin ameliyata alınıp durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerini sürdürüp şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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