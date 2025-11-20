Diyarbakır'da art arda feci kazalar: 8 ölü 14 yaralı

Diyarbakır'da bir günde iki ayrı zincirleme kaza

Diyarbakır'ın Çınar ve Bağlar ilçelerinde dün ve bugün meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında toplam 8 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Çınar'daki kazada 4 ölü 13 yaralı

İlk kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolunun Çınar ilçesi kırsal Başaklı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bağlar'da TIR dehşeti kameraya yansıdı

İkinci kaza ise bugün Bağlar ilçesi Karamus Mahallesi Ovabağ Çevre Yolu'nda meydana geldi. TIR ve 2 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. TIR sürücüsü gözaltına alınırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir günde 8 araç kazaya karıştı

Aynı gün içinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 8 araç zarar gördü. Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.