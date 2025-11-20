PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır'da apartman yangını: 13 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 katlı apartmanın son katında çıkan yangında, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi dumandan etkilendi.

Kaynartepe Mahallesi 281'inci Sokak'taki 5 katlı apartmanın son katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 13 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Bunlardan 5'i, ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

