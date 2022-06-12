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Diyarbakır’da 50’ye yakın kişinin etkilendiği yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da 50’ye yakın kişinin etkilendiği yangında 1 kişi hayatını kaybetti
12.06.2022 08:44

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 25 katlı binanın 20’inci katında çıkan yangında itfaiye erlerinin de aralarında olduğu 50’ye yakın kişi etkilendi. Durumu ağır olan 1 vatandaş kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi A Plas konutlarında bulunan 25 katlı binanın 20'inci katındaki dairede ilk tespitlere göre elektrik kontağından yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

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