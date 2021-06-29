Haberler Video Yaşam Videoları Diyarbakır’da 2 grup arasında kanlı kavga! 1 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır’da 2 grup arasında kanlı kavga! 1 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır’da 2 grup arasında kanlı kavga! 1 ölü, 15 yaralı
29.06.2021 21:29
Ana Sayfa 00:24
Havva Öztel’den cesur...
Ana Sayfa 02:28
HDP'li Sancar iktidarı hedef...
Ana Sayfa 00:25
Esra Bilgiç cesur pozuyla mest...
Ana Sayfa 00:19
Beylikdüzü Haramidere...
Ana Sayfa 02:52
İşte Somer Sivrioğlu'nun esmer...
Ana Sayfa 00:36
Aras ve Bige'nin tekne tatili!...
Ana Sayfa 11:22
Müge Anlı'ya konuştu! 'Sus...
Ana Sayfa 00:43
Lokanta sahibi boğazına ekmek...
Ana Sayfa 02:41
ODA TV yalanda ısrarcı!
Ana Sayfa 05:28
Çarpıtma haber medya terörüdür
Ana Sayfa 00:26
Demet Şener'den straplez...
Ana Sayfa 01:42
Altun'dan internet...

Diyarbakır'da semt pazarcıları ile kıraathane sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarı esnafı ile kıraathane işletmecileri arasında belirlenemeyen sebeple sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 1'i yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Tedavileri süren 15 yaralıdan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanılan sopalar ele geçirildi.

Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşam Videoları