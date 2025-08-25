Diyarbakır Yenişehir’de evde patlama: 4 yaralı
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
EVDE PATLAMA MEYDANA GELDİ
Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 4 katlı bir evin son katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Olayla ilgili polis ekipleri, patlamanın çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.