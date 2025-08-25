PODCAST CANLI YAYIN

Diyarbakır Yenişehir’de evde patlama: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

EVDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 4 katlı bir evin son katında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili polis ekipleri, patlamanın çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

