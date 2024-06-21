Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını meydana geldi. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verildi. Yangının etkilediği alan sabah saatlerinde drone ile görüntülendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.