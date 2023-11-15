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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023, 13:40 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023, 14:40

Diyarbakır son dakika haberi: Hazro'da arazi kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Kırmataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar Necip Kaidaş (53) ile Kerem Kaidaş (35) arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. 2 akraba, yanlarında getirdikleri tabanca ile ateş açarak birbirlerini yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı. Hazro Devlet Hastanesi'ne götürülen Necip Kaidaş, kurtarılamadı. Kerem Kaidaş'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, hastane çevresi ile mahallede önlem alırken, soruşturma da başlatıldı.

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