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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 17:21 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 17:34

Diyarbakır Kayapınar'da eğlence merkezinde ölümlü kavga! Çekiçli, bıçaklı, silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde 2 aile arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 2 aile arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde, iki aileden çocuklar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüyen bıçaklı ve silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Rezan D. (25), kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kavganın ardından yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavgada yaralananlara sağlık ekiplerince müdahale edilmesi ve yaralıların ambulansa taşınması yer alıyor.

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