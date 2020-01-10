Haberler Video Diyarbakır Hani'de Alman Kurdu köpeği diri diri asarak katlettiler!İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o görüntüler
Diyarbakır Hani'de Alman Kurdu köpeği diri diri asarak katlettiler!İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o görüntüler

Diyarbakır Hani'de Alman Kurdu köpeği diri diri asarak katlettiler!İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o görüntüler

10.01.2020 16:26

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu cinsi köpeği iple ağaca asarak öldürdü. Kameraya aldığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan kişi aranıyor.


Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Gürbüz Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu köpeği boynuna geçirdiği ip ile ağaçta astı.

Köpeği astığı anları da kameraya çekip görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Büyük tepki gösteren hayvanseverler, köpeği hunharca katleden kişinin bulunup cezalandırılmasını istedi.



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