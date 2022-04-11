RAMAZAN İMSAKİYE
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sahurda Ünal ailesinin evine konuk oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sahurda Ünal ailesinin evine konuk oldu
11.04.2022 10:41

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş’la Eskişehir’de İmam Hatip Memiş Ünal ve eşi Hatice Ünal’ın sahur sofrasına konuk oldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş’la Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Erenköy Fatih Camii İmamı Memiş Ünal ve Hatice Ünal çiftinin sahur sofrasına konuk oldu. Ünal’ın Odunpazarı ilçesindeki evine giden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yemekten sonra Ünal ailesiyle çay içip sohbet etti. Ramazanlarının hayırlı olmasını dileyen Bakan Erbaş, kendilerini sofralarına konuk ettikleri için aileye teşekkürlerini sundu. Ziyarette Başkan Erbaş’a, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız ile Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve eşi Hatice Gerek de eşlik etti.

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