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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 21:23 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 22:14

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 5 araca çarptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 4 araca çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı kaza şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

Kaza Hürriyet Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak istikametinden dönel kavşağa 09 AJC 156 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hürriyet Caddesinin sağ tarafında bulunan park halindeki dört otomobile süratle vurması sonucu kaza meydana geldi. Kazada bir otomobil çarpmanın şiddetiyle kaldırımıma çıkarken diğer araçlarda hasar aldı. Gürültü üzerine olay yerine koşan dükkan sahipleri park halindeki araçlarının kazaya karıştığını görünce şaşırdılar. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlenirken vatandaşlar da kazanın şans eseri maddi hasarla atlatıldığını ifade ederek normalde kalabalık olan caddenin olay sırasında boş olmasının herhangi bir yaralanmaya sebep olmamasının teselli olduğunu belirttiler.

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