Haberler Yaşam Videoları Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil böyle takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil böyle takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil böyle takla attı
26.02.2023 14:08

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:17
Çantası çalınan kadın...
Yaşam 04:01
450 yılık tarihi konaklar...
Yaşam 02:29
Hırsızlık şüphelileri çatıda...
Yaşam 04:13
Lüks otomobili yakan şahıs...
Yaşam 02:11
Otel lobisinde silahlı...
Yaşam 01:44
Ispartakule'de hafriyat...
Yaşam 01:12
Depreme ait yeni güvenlik...
Yaşam 01:07
Hatay Kırıkhan'da hastane...
Yaşam 00:17
NİĞDE'DE 5,3'LÜK DEPREM
Yaşam 01:05
Artvin'de kaya parçaları...
Yaşam 00:31
Ruhsatsız tabancasını...
Yaşam 04:05
Pendik'te korkunç görüntü!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan Karayolu Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına Bartın'da yaşanan trafik kazaları yansıdı. Geçen 9 Ocak günü Gölbucağı kavşağında meydana gelen kazada kavşakt direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce direğe ardından da reklam panolarına çarparak durabildi. Yapılan kontrollerde sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yine bir başka kazada sağ şeritteki sürücü beton mikserinin sürüklemesiyle kavşağa girdi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken o anlar KGYS kameralarına yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA