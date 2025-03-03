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Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç tarlaya uçtu: 1’ağır 3 yaralı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç tarlaya uçtu: 1'ağır 3 yaralı

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 19:56 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 19:56

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarlaya uçan FİAT marka hafif ticari araçta bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Tayfur Sökmen Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halde ilerleyen İ.H. idaresindeki 31 APK 805 plakalı FİAT marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu M.E. isimli şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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