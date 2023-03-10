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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
10.03.2023 20:02

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Olay, saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Duymaç (59) 34 FOC 862 plakalı kamyonetle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Vatandaşlar, Duymaç’ın şoför koltuğunda hareketsiz yattığını görünce 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Duymaç’a olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Duymaç’ın geçirdiği kalp krizi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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