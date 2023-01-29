Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı! Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, aydınlatma direğine çarparak ikiye katlandı. Saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza sırasında aracın camından yola fırlayan sürücü Berk Şafak İzer ağır yaralandı. Kaza saat 02.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Berk Şafak İzer (27) yönetimindeki 06 CUV 070 plakalı cip yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı yöne geçen araç hurdaya dönerken, sürücü araçtan yola fırladı. Kaza sonucu ikiye katlanarak hurdaya dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan genç, yoğun bakıma alındı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.