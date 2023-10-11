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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023, 21:25 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023, 21:31

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a ait Ataşehir'deki iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

Dilan Polat ve Engin Polat ailesi günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sabah saatlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili hazırladığı raporda; Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verdi. Polat ailesinde skandallar bitmezken akşam saatlerinde Ataşehir'de bulunan Engin Polat'a ait işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmadı.

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