Haberler Yaşam Videoları Dikkat başınıza gelebilir! Evde bulunan elektronik eşyalar bomba gibi patladı

Dikkat başınıza gelebilir! Evde bulunan elektronik eşyalar bomba gibi patladı

Dikkat başınıza gelebilir! Evde bulunan elektronik eşyalar bomba gibi patladı
14.12.2021 09:31

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:11
Öcalan'dan skandal İstanbul...
Ana Sayfa 02:50
Yüzme havuzunda korku dolu...
Ana Sayfa 00:29
Bir Zamanlar Çukurova 117....
Ana Sayfa 02:07
Teröristlere İBB’de iş veren...
Ana Sayfa 01:08
Camdaki Kız 24. bölüm 2....
Ana Sayfa 02:13
13 Aralık vaka ve vefat...
Ana Sayfa 02:09
Gaziantep FK - Fenerbahçe |...
Ana Sayfa 00:44
İstanbul'da metrobüs çilesi...
Ana Sayfa 01:42
Masterchef Burcu Burak Özçivit...
Ana Sayfa 00:11
Aleyna Çalışkan ve Ayşe...
Ana Sayfa 04:35
Hülya Avşar kasığına kadar...
Ana Sayfa 00:26
1 milyar 404 milyon 150 bin...

Adana’da bir müstakil evin odasında bulunan elektronik eşyalar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Gülbahçesi Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müstakil evin içerisindeki odada bulunan bilgisayar ve çok sayıda elektronik eşya henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın ardından odada yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşlar bomba patladığı sanarak korku içerisinde durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri odada çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Oda içeresinde bulunan bilgisayar ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri oda içeresinde yaptığı incelemede, herhangi bir patlayıcı düzenek olmadığını patlamanın bilgisayardan ve elektronik eşyalardan dolayı meydana geldiğini değerlendirdi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA