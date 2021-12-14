Haberler Yaşam Videoları Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı
14.12.2021 11:49

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:00
Cinayet gibi kaza, genç çift...
Ana Sayfa 03:04
Esnaf derslerini vermişti sıra...
Ana Sayfa 01:20
Alev aldığı sanılan araç için...
Ana Sayfa 02:09
ATV | Müge Anlı 14 Aralık 2021...
Ana Sayfa 00:30
Uçakta cinsel ilişki!...
Ana Sayfa 00:18
İETT'nin arızaları bitmek...
Ana Sayfa 00:53
Müstakil evde bulunan...
Ana Sayfa 00:11
Öcalan'dan skandal İstanbul...
Ana Sayfa 00:50
Mesut Özil ile Pereira...
Ana Sayfa 02:44
ABD’nin Kentucky bölgesinde...
Ana Sayfa 00:29
Bir Zamanlar Çukurova 117....
Ana Sayfa 02:07
Teröristlere İBB’de iş veren...

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Düziçi'nin Akdere Farsak köyü Sabun Çayı köprüsü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, römorkunda zeytin yüklü olan Ali A. idaresindeki 46 E 5941 plakalı traktör Sabun Çayı köprüsü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bir süre kontrolsüz olarak ilerleyen traktör devrilirken, meydana gelen kazada sürücü Ali A. (51) ile yanında yolcu olarak bulunan Murat A. (49) traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA