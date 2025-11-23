PODCAST CANLI YAYIN
Devrilen motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi: Kaza kamerada!

Devrilen motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi: Kaza kamerada!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kaza, kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Koray A. (25) idaresindeki 16 KJD 66 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklet savrulurken sürücü de refüje doğru metrelerce sürüklendi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Bunlar da Var

Arnavutköy’de iki kamyon çarpıştı: Sürücü araç içinde sıkıştı
Arnavutköy’de iki kamyon çarpıştı: Sürücü araç içinde sıkıştı
Ağrı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ağrı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle