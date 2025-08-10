Deredeki girdabın yuttuğu kız kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Konya’nın Derebucak ilçesinde girdikleri derede kaybolan kız kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Olay, Derebucak ilçesindeki Balatini Mağarası bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan piknik amacıyla Balatini Mağarası'na geldikleri belirtilen ailenin 14 yaşındaki kızları Cemile Naz Oruçoğlu ile 16 yaşındaki ablası Sariye Nur Oruçoğlu, mağara çevresinde girdikleri derede suda gözden kayboldu.
İddialara göre, dereye ilk giren ve suda çırpınan kardeşi Cemile Naz’ı kurtarmak için dereye giren abla Sariye Nur da gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kayalıkların kenarındaki derede sudaki girdabın yuttuğu belirtilen iki kız kardeşi, sudan çıkarabilmek itfaiyeye bağlı balık adamlar bölgeye sevk edildi.
Dalgıçların gelmesi ile birlikte başlatılan arama çalışmalarının ardından iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Suda boğuldukları belirlenen iki kardeşin cansız bedenlerinin çıkarılmasının ardından savcı incelemesi sonrasında otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.