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Dere yatağında bir polis memuru ölü bulundu!
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Dere yatağında bir polis memuru ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 27.04.2025 00:28:41 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 00:32:08

Şırnak’ta görev yapan ve ailesini görmek için Kocaeli’ye gelen polis memuru Emre Bakkal, dere yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Şırnak'ta şark görevi yapan ve ailesini görmek için Kocaeli'ye izne gelen polis memuru Emre Bakkal (28) , sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, Kartepe Uzuntarla İbrikdere mevkiindeki dere yatağında ölü olarak bulundu .

Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları sırasında, dere yatağında hareketsiz yatan bir kişi fark edildi. Olay yerine gelen deniz polisi , şahsı dereden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin, aranan polis memuru Emre Bakkal olduğu tespit edildi.

Savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Bakkal'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı . Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı .

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