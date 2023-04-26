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Depremzede genç kıza babasından duygulandıran doğum günü sürprizi

Depremzede genç kıza babasından duygulandıran doğum günü sürprizi
26.04.2023 10:14

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Kahramanmaraş’ta bir baba depremden etkilenen lise ikinci sınıfta okuyan kızı için sınıfında sürpriz doğum günü yapması duygulandırdı. Kahramanmaraş’ta vatandaşlar depremin psikolojisinden farklı yöntemlerle kurtulmaya çalışıyor. Kahramanmaraş’ta yaşayan Kemal Arifoğlu, 6 Şubat depremlerini yaşayan kızı ve sınıf arkadaşlarına moral olsun diye doğum günü sürprizi yapmak istedi. Hazırlattığı pasta ile sınıfa gelen baba, kızının sınıfa girmesi ile doğum gününü kutladı. Doğum günü sürprizi sırasında duygusal anlar yaşadığını ifade eden Kemal Arifoğlu, “Kötü bir süreçten geçtik ve deprem sonrası arkadaşlarımıza bir nebze olsun yanlarında olmak istedim. Sadece kızım için değil bütün diğer arkadaşlarımız için de geldik. Kızımın sevgisi bende büyüktür onun etkisiyle duygusal anlar yaşadık” dedi.

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