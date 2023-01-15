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Depreme uykuda yakalan Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı

Depreme uykuda yakalan Elazığlılar yaşadıkları korkuyu anlattı
15.01.2023 09:32

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Elazığ’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem büyük panik yaşattı. Yaşanan o panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 17 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı. Uykuda yakalanan bazı vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Şiddetli bir sarsıntı ile uyandıklarını belirten vatandaşlar, eve girmeye korktuklarını belirtti.

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