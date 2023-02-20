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Depremde tek bir avizenin bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı

Depremde tek bir avizenin bile kırılmadığı mağaza görenleri şaşırttı
20.02.2023 01:27

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir avize dükkanında deprem anında avizelerin sallanması, dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşam Videoları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem 11 ili etkiledi ve ardında binlerce can kaybına neden oldu. Kentin Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı'nda bulunan avize dükkanında ise deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı. Avize dükkanında tavana asılı onlarca avize deprem anında sallanırken hiç biri yere düşmedi. Avize dükkanının bulunduğu 4 katlı bina da depremden hasarsız çıktı.

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