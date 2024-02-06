6 Şubat 2023 tarihinde saatlerde 04.17’yi gösterdiğinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise öğlen 13.24’te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Felaketin yıl dönümünde saat 04.17'yi gösterdiğinde depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere ülke genelinde deprem şehitleri rahmetle ve dualarla anıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı Paylaşımda, "6 Şubat bugün saat 04:17’den itibaren deprem bölgesindeki tüm camilerimizde ve mezarlıklarda gün boyunca Kur’an-ı Kerim okunup, dualar yapılacaktır." ifadelerini kullandı.