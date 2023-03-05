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Depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı

Depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
05.03.2023 19:27

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Eyüp Sultan Cami minaresi yetkililer tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Minarensin yıkılma anları ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kahramanmaraşlı merkezli depremler de ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi’nde bulunan Eyüp Sultan Cami minaresi yetkililer tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Minarenin yıkılma anları ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Alınan güvenlik önlemleri eşliğinde saniyeler içerisinde gerçekleşen kontrollü yıkımı çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle takip etti.

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