Depremde evden çıkmayı başaran genç öğretmen cami minaresinin altında kalarak can verdi

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Arapça Öğretmenliği yapan Raziye Sanlav (23), Kahramanmaraş Pazarcık merkezli dün sabaha karşı yaşanan depremde depremi fark eden genç öğretmen oturduğu evden çıkarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada caminin yanından geçen genç öğretmen depremle birlikte yıkılan caminin minaresinin altında kalarak hayatını kaybetti. Bugün sabah Şanlıurfa Halfeti’den yola çıkan cenaze akşam saatlerinde baba ocağına getirildi. Baba evinde helallik alınan genç öğretmenin cenazesi daha sonra Eskil Merkez Mezarlığına götürüldü. Cenaze namazı sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Raziye öğretmenin amcası emekli imam Mustafa Sanlav, vefat eden merhumeye dua okuduktan sonra, “Rabbim bizlere, 'Bütün nefisler ölümü tadacak, sizi hayırla, şerle imtihan edeceğim' diyor.