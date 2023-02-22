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Deprem yaban keçilerini de ürküttü

Deprem yaban keçilerini de ürküttü
22.02.2023 00:47 - Son Güncelleme: 22.02.2023 01:29

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da koruma altında olan yaban keçilerinin sıra dışı hareketliği cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Arapgir ilçesine bağlı Sugeçti Mahallesi sakinlerinden Nihat Karaca tarafından kaydedilen görüntülerde sürü halindeki yaban keçilerinin sayısal yoğunluğu ile sürekli hareket halinde bulunmaları dikkat çekiyor. Deprem kaynaklı bölgedeki bazı dağlarda kopan kaya parçaların olduğunu belirten Nihat Karaca sıkla karşılaştığı yaban keçilerinin daha önce karşılaşmadığı yoğunluk ve hareketlikle sürekli hareket halinde olduklarını kaydetti.

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