Haberler Video Deprem uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy harita üzerinde canlı yayında tek tek anlattı! |Video
Deprem uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy harita üzerinde canlı yayında tek tek anlattı! |Video

Deprem uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy harita üzerinde canlı yayında tek tek anlattı! |Video

12.01.2020 01:45

İstanbul'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki son deprem ne anlama geliyor? Yaşanan bu sarsıntı olası büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İstanbul'da hangi bölgeler deprem riski altında? İstanbul'da Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan son depremin artçıları kaç büyüklüğünde olur? İstanbul'da tsunami tehlikesi var mı? tüm bu soruların yanıtını ve depremle ilgili merak edilenleri Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında anlattı.


İstanbul'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki son deprem ne anlama geliyor?

Yaşanan bu sarsıntı olası büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İstanbul'da hangi bölgeler deprem riski altında? İstanbul'da Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan son depremin artçıları kaç büyüklüğünde olur? İstanbul'da tsunami tehlikesi var mı? tüm bu soruların yanıtını ve depremle ilgili merak edilenleri Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında anlattı.

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