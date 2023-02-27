Deprem öncesi nikah tarihi alan çiftin nikahı kaldıkları yurtta kıyıldı

Kahramanmaraş’ta oturan Mustafa Ulufer (24) ve Şeyma Çam (20) çifti, 10 Şubat’a nikah tarihi aldı. 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremde evleri hasar gören genç çift, aileleri ile birlikte Konya’ya gelerek, Kredi Yurtlar Kurumu Konya Öğrenci Yurdu'na yerleşti. Genç çift, Konya Büyükşehir Belediyesine nikah başvurusunda bulundu. Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından depremzede çift için konakladıkları yurtta nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikahı Konya İl Müftüsü Ali Öge tarafından kıyıldı. İmzaların atılmasının ardından Konya Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu evlilik cüzdanını teslim ederken, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise çifte Kur'an-ı Kerim hediye etti.