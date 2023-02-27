Deprem öncesi nikah tarihi alan çiftin nikahı kaldıkları yurtta kıyıldı

Damat Mustafa Ulufer, "Depremden 4 gün sonra nikah tarihimiz vardı, Allah'ım orada nasip etmedi. Bizim ailemizden, akrabalarımızdan vefat edenler oldu. Nişanlımla biz Konya'ya gelmiştik. Ailelerimizle konuştuk, onlardan rıza aldık. Daha sonra Konya Valimiz ve il müftümüz bize destek verdi. Kısmet burada nikah yapmakmış, burada oldu. Bir tarafımız buruk ama bir taraftan da mutluyuz. Sağ olsunlar nikahımızı kıydılar. Allah razı olsun" dedi. Gelin Şeyma Çam ise, "Tarihlerimiz belliydi, her hazırlık tamamlanmıştı. Nasip olan buymuş, bu şekilde oldu. Bu zamana kadar yardım eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.