RAMAZAN İMSAKİYE
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Deprem bölgesine ilk turist kafilesi Güney Kore’den geldi

Deprem bölgesine ilk turist kafilesi Güney Kore’den geldi
02.04.2023 15:15

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Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’a ilk turist kafilesi Güney Kore’den geldi. Kahramanmaraş’ta 6 Şubatta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman’da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Meydana gelen deprem sonrası Güney Kore’den ilk olarak 25 kişilik turist kafilesi uçakla Adıyaman Havalimanına geldi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın da içerisinde bulunduğu uçaktan inen turistler havalimanında çiçeklerle karşılandı. Turistlere aynı zamanda Adıyaman’ın tarihi alanlarının figürleri de hediye edildi.

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