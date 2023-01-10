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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, ulaşımın olmadığı sarp bölgede çıkan orman yangınına güçlükle müdahale ediliyor

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, ulaşımın olmadığı sarp bölgede çıkan orman yangınına güçlükle müdahale ediliyor
10.01.2023 19:12

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Edinilen bilgiye göre; öğleden sonra saat 15.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli rüzgarında da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle, bölgeye orman ve itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, ulaşımın olmadığı sarp bölgede devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için zorlu arazi koşullarına karşı mücadele ediyor. Yangın sezonu olmaması nedeniyle sadece karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi yoğun bir çaba harcanıyor. Yerleşim alanlarını tehdit etmeden küçük bir alanda devam eden yangının, şiddetli rüzgarla birlikte büyüme ihtimaline karşılık Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından önlemler alınıyor.

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