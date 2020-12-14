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Denizli'de yürek yakan olay! Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü

Denizli'de yürek yakan olay! Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü
14.12.2020 16:48
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Son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi. Foseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.


Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi.


Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Foseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.


İtfaiye ve AFAD ekipleri, çukurdaki 3 işçinin cansız bedenlerine ulaştı.

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