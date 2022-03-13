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Denizli'de yaşlı adam dinlenmek için oturduğu bankta can verdi

Denizli'de yaşlı adam dinlenmek için oturduğu bankta can verdi
13.03.2022 11:34

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Denizli’de yürüyüş yapmak için sabah saatlerinde ayrılan yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu pazar yerinin yanındaki bankta ölü olarak bulundu. Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden çıkan Ali Moran (62), bir süre spor yaptıktan sonra dinlenmek için pazar yerinin yanında bulunan banka oturdu. Oturduğu sırada aniden rahatsızlanan Ali Moran'ın uzun süre hareketsiz bir şekilde durmasından şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

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