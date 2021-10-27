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Denizli'de vahşet! Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Denizli'de vahşet! Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
27.10.2021 14:17 - Son Güncelleme: 27.10.2021 14:21
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Son dakika kadın cinayeti haberi: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Yaşam Videoları

Son dakika kadın cinayeti haberi: Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aynı apartta kalan 25 yaşındaki Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furka Zıbıncı'nın arasında sabah saatlerinde henüz belirlenmeyen neden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Zıbıncı, Şirin'in boğazını kesere 20 ABG 989 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Sesler üzerine komşuları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Şebnem Şirin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarının gerçekleştirirken genç kızın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler katil zanlısının otomobiliyle kaçarken yakaladı
Otomobiline binerek kaçan Zıbıncı için polis ekipler çevrede geniş çaplı araştırmalara başladı. Etrafı didik didik arayan ekipler Merkezefendi ilçesine bağlı Saltak Caddesi'nde zanlıyı otomobiliyle kaçarken yakaladı. Polis ekipler tarafından yakalanan zanlı sağlık kontörlü için götürüldüğü hastanede Neden yaptınız? Sorusunu yanıtsız bıraktı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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