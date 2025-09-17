Denizli’de vahşet kamerada: Şizofreni hastası oğlu tarafından darbedilen kadın öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan dehşet, bir annenin hayatına mal oldu. Şizofreni hastası oğlu tarafından yaklaşık 2 saat boyunca darbedilen 60 yaşındaki Hafize Gönül Gümüş, tedavisinin ardından yerleştirildiği huzurevinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, 6 Ağustos günü Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır yatalak olan Gümüş, bakıcısının ihbarı üzerine kanlar içinde baygın halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadının beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda çok sayıda darp izi olduğu belirlendi.

Ekiplerin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarında, Gümüş'ün 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Görüntülerde "Para bul bana, başkalarına verme" diye bağıran M.G.'nin annesine gece boyunca şiddet uyguladığı, kadının ise aldığı darbelere rağmen sadece yüzünü korumaya çalıştığı görüldü.

Oğlunun daha önce de annesini birçok kez darbettiği, 7 yıl tıp eğitimi aldığı ancak babasının ölümünün ardından psikolojisinin bozulduğu, tedaviyi reddettiği öğrenildi. Gözaltına alınan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakım tedavisinin ardından devlet korumasına alınan Hafize Gönül Gümüş, 3 Eylül'de huzurevine yerleştirildi. Ancak geçtiğimiz gün sabah saatlerinde fenalaşan Gümüş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cenazesi Çakmak Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.