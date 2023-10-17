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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 12:42 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 12:52

Denizli'de saçından sürüklediği eski eşini defalarca bıçaklayan koca meydan dayağı yedi

Denizli’de bıçakla rehin aldığı eski eşini saçından tutarak sürükledikten sonra defalarca bıçaklayan şahıs, esnaf ve vatandaşlardan meydan dayağı yedi. Kadını kurtaran kalabalığın hedefine giren eski koca, linç edilmekten son anda kurtarıldı. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda karşılaştığı eski sokakta eski eşiyle tartılmaya başlayan yabancı uyruklu şahıs, bir marketin önüne diz çöktürdüğü kadını bıçakla rehin aldı. Kadının boğazına dayadığı bıçakla tehditler savuran eski koca, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Belinden çıkarttığı bıçakla kadına birkaç darbe vuran şahıs, saçından tutuğu kadını 30 metre sürükledikten sonra yere yatırıp darp etmeye çalıştı.

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