Denizli’de otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

DENİZLİ'DE OTOMOBİL REFÜJE ÇARPARAK TAKLA ATTI: 4 KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Çardak ilçesi Afyon-Denizli yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen Tofaş marka 03 AEB 523 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı ve takla attı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi için hastaneye sevk edildi.

Araçta bulunan 2'si kadın, 2'si erkek toplam 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.