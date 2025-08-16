PODCAST CANLI YAYIN

Denizli’de otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Denizli’nin Çardak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarparak takla attı. Araçta bulunan 4 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Çardak ilçesi Afyon-Denizli yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen Tofaş marka 03 AEB 523 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı ve takla attı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi için hastaneye sevk edildi.

Araçta bulunan 2'si kadın, 2'si erkek toplam 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

