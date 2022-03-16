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Denizli'de mart soğuğu şelaleyi dondurdu

Denizli'de mart soğuğu şelaleyi dondurdu
16.03.2022 11:50

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Denizli’de Mart ayında yaşanan aşırı soğuklar, 1400 rakımdaki Zeytin Yaylası Şelalesi'ni dondurdu. Şelaleni donmasının ardından ortaya Pamukkale travertenlerinin eşsiz güzelliğini aratmayan görüntüler çıktı. Denizli’de Mart ayı ortalarına gelinmesine rağmen aşırı soğuk havanın etkileri devam ediyor. Geceleri hava sıcaklığını eksi 8 derecelere düştüğü Denizli’de, 1400 rakımdaki Zeytin Yaylası Şelalesi de soğuktan etkilenerek tamamen dondu. Yaklaşık beş metre yükseklikten aşağıya dökülen şelalenin donması, şelaleden dökülen suların Pamukkale travertenlerini aratmayan muhteşem görüntüsü, kayıt altına alındı. Yaşanan soğuk hava dalgasıyla birlikte donan şelalenin muhteşem güzelliği kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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