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Denizli'de korona tanısı konan yaşlı kadın çöp attığı sırada fenalaşıp hayatını kaybetti

Denizli'de korona tanısı konan yaşlı kadın çöp attığı sırada fenalaşıp hayatını kaybetti
26.12.2021 14:36

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Denizli’de iki gün önce korona virüs tanısı konan ve evinde karantinaya alınan yaşlı kadın, çöp atmak için dışarı çıktığı sırada fenalaşarak yere yığıldı ve hayatını kaybetti. Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinde tek başına yaşayan 73 yaşındaki Zeliha Kayacan, iki gün önce korona virüs tanısı koyularak evde karantinaya alındı. Sabah saatlerinde çöp atmak için dışarıya çıkan Kayacan, bir anda çöp varilinin yanında fenalaşarak yere yığıldı. O esnada yoldan geçen vatandaşlar, hareketsiz bir şekilde yerde yatan Kayacan’ı görünce 112’ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışmalarını gerçekleştirirken, polis ekipleri kadının oğullarına ulaşarak durum hakkında bilgi verdi. Olay yerine gelen Kayacan'ın çocukları şok geçirdi. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı kadının cansız bedeni kaldırıldı.

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