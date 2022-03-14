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Denizli'de kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi

Denizli'de kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi
14.03.2022 12:32

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Denizli'nin Bekili ilçesinde 2 katlı bir evin kazan dairesinde başlayan yangında, bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, mahallede korku dolu anlar yaşanmasında neden oldu. Yangın; Bekili ilçesi Kutlubey Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre; Hüseyin Çakır'a ait evde kazanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İlçenin birçok noktasından görülen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için hızla çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından alevler söndürülürken 2 katlı ev ise küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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