Haberler Yaşam Videoları Denizli’de iki farklı ailenin telefonla küfürleştikten sonra silahlı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Denizli’de iki farklı ailenin telefonla küfürleştikten sonra silahlı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Denizli’de iki farklı ailenin telefonla küfürleştikten sonra silahlı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
08.01.2023 20:49

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Olay, Honaz ilçesinde bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önce aralarında husumet olan ve bir süre önce barıştıkları öğrenilen iki farklı aile arasında telefonda tartışma çıktı. Çıkan tartışmayla birlikte aile üyeleri silah ve sopalarla birbirlerine girdi. Yumrukların uçuştuğu kavgada Adem Ç. (26) silahla karnından, Zeynel G. ise darp edilerek yaralandı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgaya kent merkezinden de ekipler sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri 2 yaralıyı hastaneye kaldırırken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve silah muhafaza altına alındı, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma gerçekleştirdi.

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